أحمد موسى عن حادث قطار حلوان: "مضيعش نفسك وأعبر السكة الحديد من مزلقان"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تنفق مئات المليارات لتطوير قطاع النقل وفي المقدمة قطاع السكة الذي ينقل العدد الأكبر من المواطنين.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تطوير قطاع النقل يحظى باهتمام رئاسي، حيث إن السكك الحديدية لم تشهد تطويرًا منذ عشرات السنوات.



وناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بعدم الاستسهال والعبور فوق خطوط السكة الحديد، قائلًا: يجب العبور في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على سلامتكم.



وأردف موسى، أن الحادث يعطينا دروسا للمرات المقبلة، مشددا على أنه لا معلومة حتى الآن عن المتسبب في حادث قطار حلوان، مؤكدا أن هذه الأمور تترك لجهات التحقيق.

