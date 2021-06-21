Advertisements

أحمد موسى عن حادث قطار حلوان: "مضيعش نفسك وأعبر السكة الحديد من مزلقان"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تنفق مئات المليارات لتطوير قطاع النقل وفي المقدمة قطاع السكة الذي ينقل العدد الأكبر من المواطنين. 

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تطوير قطاع النقل يحظى باهتمام رئاسي، حيث إن السكك الحديدية لم تشهد تطويرًا منذ عشرات السنوات.

وناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بعدم الاستسهال والعبور فوق خطوط السكة الحديد، قائلًا: يجب العبور في الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على سلامتكم.

وأردف موسى، أن الحادث يعطينا دروسا للمرات المقبلة، مشددا على أنه لا معلومة حتى الآن عن المتسبب في حادث قطار حلوان، مؤكدا أن هذه الأمور تترك لجهات التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعلق على مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة في طريق الزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

08:28 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى