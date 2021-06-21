جولة تفقدية مفاجئة لوزير الاسكان بمشروعات القاهرة الجديدة





قام الدكتور عاصم الجزار ، وزير الاسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم بمدينــــة القاهــرة الجديــدة، رافقه خلالها المهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين، مساعد الوزير و المشرف علي مكتب الوزير، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهنـــدس أمين غنيم رئيس، جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.





وخلال الجولة تابع الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذهـا بمدينة القاهرة الجديدة، وتشمل

أعمال تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر، حيث تتضح اهمية المحور فى ربط التجمع الخامس بالتجمع الثالث بمنطقة الامتداد وصولا لمحور محمد بن زايد المؤدي للعاصمة الادارية الجديدة، ويتم الان توسعة وتطوير المحور ليكون بديلا مهما لشارع التسعين الجنوبي.





ثم توجه الوزير ومرافقوه لمشروعات الاسكان بالتجمع الثالث، حيث بدأ العمل الان فى المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بعدد ( 222 ) عمارة باجمالى 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها للمواطنين قريبا.

وكلف الوزير بضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من الوحدات، وبجودة عالية، حيث يضع الرئيس هذه المبادرة على أجندة الأولويات.













واسنكمل الدكتور عاصم الجزار المرور على المنطقة الصناعية حيث تشمل المنطقة 908 مصانع صناعات صغيرة، وعدد 72 مصنعا بمساحات متوسطة وعدد 420 مصنع صناعات كبيرة.

وشدد الجزار على ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات المقدمة للمنطقة، وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين، وفى نفس الوقت متابعة اصحاب المصانع بهدف القضاء على اى مخالفات تتم حفاظا على المال العام وطابع المنطقة.





وتابع وزير الإسكان اعمال تنفيذ خطوط الإنحدار الرئيسية داخل المدينة، والتى تعتبر جزءا من مشروع الحل الآجل لحل مشاكل مدينة القاهرة الجديدة لمنظومة الصرف، حيث تلك الخطوط اقطار ( من 800مم – 1800 مم ) ويتم تنفيذ الخطوط بالتجمع الاول ونقل مياه الصرف الصحي بطريقة الإنحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها الى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده .





وقد كلف الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الاول .





و تابع الدكتور عاصم الجزار أعمال التطوير الجارية بالتجمع الاول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو وجار العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا يتم ربطه بمحور الميثاق، وحتى التسعين الشمالى حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الاول، ويتم الان تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل.





كما تم المررو على اعمال تطوير محور يوسف السباعى بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس

وايضاً اعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.500 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي.

واختتم الجزار الزيارة بالمرور على أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.500كم من طريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وكذلك اعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم .





ووجه بسرعة انجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع اضافة اطقم اخرى للمواقع لسرعة الانجاز، وتنفيذ المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع ومنها للعاصمة الادارية الجديدة.