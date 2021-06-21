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نشأت الديهي: مصر ستصبح مُصدر للطاقة النظيفة الخضراء للدول الأوروبية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الإثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، بقصر الاتحادية اليوم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مصر ستصبح منتج للطاقة النظيفة من الرياح والشمس، والتي تسمى الطاقة الخضراء، وسيتم نقل هذه الكهرباء لليونان ومنها للقارة الأوروبية بأكملها، وهو مشروع عملاق ينقل مصر نقلة نوعيه.

وتابع، أننا نحاول خلق فرص جديدة جديرة بالاحترام وفرص واعدة لنقل المجتمع وتغيير واقعه من حالة لحالة، مشيرًا إلى أن مصر ستصبح مُصدر للطاقة النظيفة الخضراء للدول الأوروبية، وهذا يمثل أهمية وثقل ونظرة جديدة لمصر.

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحويل دائرة هموم المصريين من توزيع آثار وعوائد الفقر والأزمة، لتوزيع عوامل النجاح وإدارة الثراء وإدارة الموارد بشكل ذكي، ومصطلح تخفيف الأحمال الذي اعتاد عليه المصريين اختفى.

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