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مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس وزراء اليونان (صور)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأثنين، السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ رئيس وزراء اليونان، وذلك في إطار زيارته لجمهورية مصر العربية لبحث سبل التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته باستقبال رئيس وزراء اليونان في زيارته الرسمية وبعد لقائه مع رئيس الجمهورية في القاهرة، لافتًا إلى أن رئيس وزراء اليونان أمضى وقتًا ولو أنه قصير لكنه كان شاملًا لزيارة كل الآثار اليونانية والإغريقية في مكتبة الإسكندرية، كما تفضل وكتب رسالة في دفتر التشريفات للزائرين.

وأضاف الفقي: "لقد حظي السيد رئيس وزراء اليونان بحفاوة كبيرة من المكتبة، وتحدث معي عن الروابط القوية بين مصر واليونان، وكيف أن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متوازية، وأن مكتبة الإسكندرية هي أفضل رمز للتعاون اليوناني المصري عبر التاريخ".

وتفقد السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس في جولته أبرز معالم مكتبة الإسكندرية، واستمع إلى شرح مبسط عن كل المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، إلى جانب زيارة متحف الآثار، كما تعرف على الخدمات التي تقدمها المكتبة لروادها.

وأبدى رئيس وزراء اليونان إعجابه الشديد بمبنى مكتبة الإسكندرية وتصميمه الذي يجمع بين الحداثة والعراقة. كما كان حريصًا على التعرف على مقتنيات المكتبة من الكتب والدوريات ومشروعات الرقمنة التي تقوم بها المكتبة لخدمة الباحثين والقراء. وأكد أن زيارته للمكتبة كانت مبهرة وأنه كان يحتاج وقتًا أطول للتعرف على ما تحويه من مقتنيات.

وقام الدكتور مصطفى الفقي بإهداء السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس درع مكتبة الإسكندرية، وأيضًا مجموعة من الكتب منها "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية"، و"متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية"، و"اليونانيون وبناء مصر الحديثة". ومن جانبه أهدى رئيس وزراء اليونان مكتبة الإسكندرية كتاب "Minoan and Greek Civilization" باللغة اليونانية.
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس وزراء اليونان (صور)
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس وزراء اليونان (صور)
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس وزراء اليونان (صور)
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس وزراء اليونان (صور)
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس وزراء اليونان (صور)
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس وزراء اليونان (صور)

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