زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل إصابته بورم في المخ



قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إن الطبيب اكتشف أنه يعاني من ورم من الدرجة الرابعة، وينتشر في المخ، معلقًا: "أول يوم مر عليه بصعوبة بعد علمه بإصابتع بسرطان المخ".



وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يقوم حاليًا بإجراء الفحوصات اللازمة للبدء في الجلسات.



وقالت بسمة وهبة موجهة رسالة له،: "بعد كل جلسة حضر لفسك حاجة هتعملها عشان تكمل مشوارك إللي بتحبه، حتى لو تعبان وحتى لو بتقع قوم واعطي نفسك الأمل ده"، ليرد: "أنا بعمل كده فعلا، وبحضر لبرنامج لأنه حلمي عمري".

