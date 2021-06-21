Advertisements

"غرفة صناعة الدواء" تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء، حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية، بسبب ارتفاع بعض الخامات الخاصة بصناعة الدواء.

وقال نائب رئيس غرفة الدواء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قائلا: "هذا الكلام يتداول منذ فترة بسبب ارتفاع أسعار الشحن الجوي والبحري، وليس بسبب ارتفاع أسعار الخامات، نتيجة أزمة كورونا".

ولفت إلى أن الشحن يعتبر أحد مكونات صناعة الدواء، مضيفًا أن وزارة الصحة لديها نظام جيد للغاية في إعادة تسعير الدواء، حال حدوث تأثر في ارتفاع الخامات أو مكونات صناعة الدواء، معقبًا: "لا أعتقد حدوث موجة من ارتفاع الأسعار، وقد يحدث ارتفاع في بعض الأنواع".

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في طريق الزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعلق على مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 6 ساعات

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

08:28 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى