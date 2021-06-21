"غرفة صناعة الدواء" تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار (فيديو)

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء، حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية، بسبب ارتفاع بعض الخامات الخاصة بصناعة الدواء.



وقال نائب رئيس غرفة الدواء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قائلا: "هذا الكلام يتداول منذ فترة بسبب ارتفاع أسعار الشحن الجوي والبحري، وليس بسبب ارتفاع أسعار الخامات، نتيجة أزمة كورونا".



ولفت إلى أن الشحن يعتبر أحد مكونات صناعة الدواء، مضيفًا أن وزارة الصحة لديها نظام جيد للغاية في إعادة تسعير الدواء، حال حدوث تأثر في ارتفاع الخامات أو مكونات صناعة الدواء، معقبًا: "لا أعتقد حدوث موجة من ارتفاع الأسعار، وقد يحدث ارتفاع في بعض الأنواع".

