Advertisements

"الديهي": دعم وزير خارجية اليونان لموقف مصر من سد النهضة نجاح دبلوماسي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح لوزير خارجية اليونان، ما وصلنا إليه من عثرات ومطبات في أزمة سد النهضة، والتعنت الإثيوبي الشديد فيما يخص مفاوضات سد النهضة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن وزير خارجية اليونان، أعلن تأييده التام للموقف المصري بشأن سد النهضة، معتبرًا أن هذا نجاح دبلوماسي.

وتابع، أن رئيس الوزراء اليوناني أعلن تأييده الكامل لموقف مصر فيما يخص الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مصر واليونان أكدوا على ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية تركية أو روسيا، موضحًا أن كلام مصر واضح وحاسم ولم ولن يتغير.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يعلق على مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة جديدة في طريق الزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

08:28 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى