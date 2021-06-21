"الديهي": دعم وزير خارجية اليونان لموقف مصر من سد النهضة نجاح دبلوماسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح لوزير خارجية اليونان، ما وصلنا إليه من عثرات ومطبات في أزمة سد النهضة، والتعنت الإثيوبي الشديد فيما يخص مفاوضات سد النهضة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن وزير خارجية اليونان، أعلن تأييده التام للموقف المصري بشأن سد النهضة، معتبرًا أن هذا نجاح دبلوماسي.



وتابع، أن رئيس الوزراء اليوناني أعلن تأييده الكامل لموقف مصر فيما يخص الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن مصر واليونان أكدوا على ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية تركية أو روسيا، موضحًا أن كلام مصر واضح وحاسم ولم ولن يتغير.

