تفاصيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات في مصر



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة "dmc": " ننتظر دور التأمين الصحى"، مشيرة إلى أن الحقن مهمتها نقل الجين وتعطى الحقنة مرة واحدة فى العمر تحت سن عامين، بسبب أن التجارب أجريت على الأطفال تحت سن عامين فقط، ولكن العلاج الجديدة هو مخصص لتعديل الجين الثانى ويحسن الخلايا العصبية، ويستمر تناوله لفترات طويلة، وأى عمر ممكن يأخذ العلاج عن طريق الفم".



وتابعت: "الأدوية لتعطى تأثير لابد أن تأخذ وقتا ومن الممكن تأخذ من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وهناك طفل من بورسعيد، تلقى علاج ضمور العضلات، وهناك تحسن للطفل، والتقييم الحركى بدأت فى تحسن الحركة، والطفل ريان أخذ الحقنة وأول تقييم له بعد 6 أشهر، والطفل رشيد تحت سن عامين من الممكن يأخد علاج الجين الثانى، ولكن نفضل علاج تحت عامين يأخذ حقنة مرة واحدة فى العمر، والعلاج يحسن الحركة وفى البلع ويحمى الأطفال من الوفاة".



وأوضحت: "الشركة المنتجة نزلت الأسعار إلى النصف من السعر العالمى، وإذا كان اتفاق مع الشركة والتأمين الصحى من الممكن أن ينزل أكثر من ذلك بكثير".



وصف الدكتورة ناجية على فهمى مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات بأنه إنجاز كبير فى هيئة الدواء المصرية، موجهة الشكر للقيادة السياسية.