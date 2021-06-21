خالد جاد الله مديرا فنيا لأكاديميات الأهلي

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، وبموافقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ملف كرة القدم بالنادي، تعيين خالد جاد الله مديرا فنيا لاكاديميات الكرة بالنادي ومساعد لرئيس الجهاز للشئون الفنية.

ويتولي عبدالمنعم شطة، منصب مدير أكاديمية الأهلي، في الوقت الحالي وسيعاونه خالد جاد الله في الفترة المقبلة.

ويعد خالد جاد الله، هو أحد نجوم الأهلي في الثمانينات وتولى العديد من المناصب منها المدير الفني لمنتخب مصر للشباب وكذلك منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والعديد من الانديه الخليجيه.