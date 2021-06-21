بدء إزالة العمارات الآيلة للسقوط بمنطقة السيد متولى ببورسعيد وتسكين ١٥٦ أسرة بوحدات بديلة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن بدء أعمال إزالة وتنكيس العمارات الآيلة للسقوط بمنطقة السيد متولى داخل حى الضواحى، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد للحفاظ على أرواح المواطنين وتسكينهم فى مناطق جديدة آمنة توفر حياة كريمة.



وأكد "المحافظ " أنه تم تسكين عدد 156 أسرة (قاطنى العمارات التى تم إزالتها ) بالسيد متولى، فى مشروع 26 عمارة بحى الضواحى، و80 أسرة منهم تم تسكينهم فى مناطق أخرى متفرقة بالمحافظة.



وأوضح "المحافظ " أن الأجهزة التنفيذية فى حى الضواحى بقيادة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى، قامت بأعمال تنكيس وهدم وازالة عدد 20 عمارة بعد صدور قرارات ازالة لسطح الأرض لهم وذلك بمعرفة لجنة المنشآت الهندسية برئاسة الدكتور محمد الغندور رئيس اللجنة وأنه تم تسكين كافة حالات الازالات التى تم اخلاؤها وإزالتها فى وحدات سكنية جديدة داخل نطاق الحى وأضاف بأنه تم صدور 20 قرار هندسى جديد بالازالة لعمارات أخرى بالمنطقة وذلك بعد عمل المعاينة اللازمة لها، حيث سيتم تباعا ازاله كافة العقارات الآيلة للسقوط بالمنطقة، يأتى ذلك تماشيا مع خطة التطوير والتنمية التى تشهدها المحافظة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وعلى رأسها تطوير حى الضواحى فى كافة المجالات.