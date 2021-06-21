رئيس وزراء إيطاليا يُطالب بنقل نهائي اليورو إلى روما

كشف ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا يوم الاثنين أنه يؤيد إقامة نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في روما بدلا من لندن بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.





وقال دراجي في مؤتمر صحفي في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا على سؤال إذا كان يؤيد نقل النهائي إلى روما : نعم أعارض إقامة النهائي في بلد تتزايد فيه حالات الإصابات بشكل سريع.





ويحتضن ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" الشهر المقبل.



