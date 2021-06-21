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تعرف على الفئات المسموح لها بالدخول مجانًا لمتحف الحضارة عدا أيام "الجمعة والسبت"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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عُقد مساء اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، وخلال الاجتماع تم اعتماد اللائحة الخاصة بالتصوير التجاري بهيئة المتحف والتي تضمنت تصوير البرامج الحوارية والأفلام التسجيلة والوثائقية والسينمائية والإعلانية.

كما تم التأكيد على استمرار تطبيق الإعفاء على الفئات المعفاه من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف ماعدا يومي الجمعة والسبت، وهم ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين مع مرافق واحد مصري، والصحفيين المصريين، والأجانب الحاملين لكارنية المركز الصحفي للمراسلين الأجانب.

وكذلك أبناء وزوجات الشهداء ومصابي الحروب والمحاربين القدماء، وطلبة كليات كل من الآثار، والسياحة والفنادق قسم إرشاد، والآداب أقسام التاريخ والحضارة والآثار، والهندسة والفنون الجميلة قسم عمارة، والفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي، وطلبة التربية الفنية قسم تثقيفي، وطلبة ماجستير التراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف.

وكذا أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين، والمصريين فوق الـ ٦٠ عاما وطلاب المدارس الحكومية بمراحل الابتدائي والإعدادي وجمعيات دور الأيتام بخطاب مسبق، والأطفال حتى سن ٦ سنوات جميع أيام الأسبوع، والسفراء وزوجاتهم وأطقم الجيش الأبيض والتمريض بحد أقصى ٣ مرافقين حتى نهاية عام ٢٠٢١م.

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وزارة السياحة والاثار مصر متحف المطار القاهرة متحف الحضارة الاثار

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