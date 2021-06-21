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برلماني يفجر مفاجأة حول حادث قطار حلوان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف النعيم حامد عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، معلومات جديدة عن حادث اصطدام أتوبيس ينقل عمال بـ قطار في حلوان.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن قطار حلوا، اصطدم بـ 2 أتوبيس نقل عمال وليس أتوبيس واحد، مشيرا إلى أن القطار كان يسير في مساره الطبيعي وكان الأتوبيسين واقفين؛ وأدى ذلك إلى تصادم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحادث أسفر عن وفاة 2 وإصابة 6 مواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

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