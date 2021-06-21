حسين زين يلتقي سفير سلطنة عمان بالقاهرة

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله الرحبي.





وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون المُوقعو بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي معًا.





و أكد "زين" ضرورة تكثيف التنسيق مع الجانب العماني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة والتبادل البرامجي، واقترح عمل إنتاج برامجي مشترك، يؤرخ لعراقة وأصالة تاريخ البلدين، ويكون بمثابة وثيقة يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والعمانية.





وبحث الجانبان في ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية، والتنسيق المتواصل بينهما، للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.





وأكد السفير العماني بالقاهرة عبدالله الرحبي، دور مصر المهم في قيادة العالم العربي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر متميزة، وإن العلاقة بين البلدين الشقيقين تاريخية، وأن الفترة المُقبلة ستشهد تعاون إعلامي مثمر بين البلدين الشقيقين.



