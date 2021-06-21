النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث تصادم حلوان

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف تعلن "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.



كانت قد أعلنت هيئه سكك حديد مصر انه اثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين العباسية في المسافة بين التبين وحلوان وقع تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به اى مزلقانات او اماكن معده للعبور او منطقه انتظار سيارات وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما ادى الى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعة.