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شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الإثنين حفل ختام أنشطة الإدارة العامة للشباب لعام٢٠٢١٢٠٢٠ وذلك بصالة النادي الإجتماعي باستاد المنصورة الرياضي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

فيما بدأ الحفل بآيات مباركة من الذكر الحكيم للقارئ غانم صبري من إدارة شباب السنبلاوين ثم تلا ذلك تحية السلام الجمهوري ثم كلمة وكيل الوزارة علاء الشربيني الذي رحب بجميع الحضور الكريم وأرسل برقية سلام وحب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث أشاد بإنجازات وزير الشباب في فترة الثلاث سنوات التي تولي خلالها الوزارة وأنها تعادل ماتم إنجازه بالوزارة في الثلاثين سنه الماضية.

كما شكر الجهد المبذول لمشروعات إدارة الشباب بالمديرية وحصولها علي المراكز الأولى والمتقدمة علي مستوي الجمهورية خلال العام الماضي والحالي ٢٠٢١٢٠٢٠ من مشروعات طور وغير والأندية الثقافية والجوالة وجميع مشروعات وأنشطة الإدارة العامة للشباب.

كما أكد على ضرورة الاستمرار في التميز والتفوق والنجاح والمنافسة على المراكز المتقدمة ثم تلي ذلك ندوة ثقافية عن تاريخ مصر ودورها الريادي علي مر التاريخ والعصور للدكتور أحمد حسين من كلية التربية النوعية.
كما قدم الشاب محمود فتحي السيد من إدارة شباب السنبلاوين فقرة الإنشاد الديني والابتهالات ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية من مركز الفنون بالإدارة العامة للشباب فقرة فن شعبي ثم فقرة شعرية للطليعه مريم سامح من إدارة شباب السنبلاوين.

وفي ختام الحفل قام علاء الشربيني بتكريم مديري الإدارات الخارجية ورؤساء أقسام الشباب بالادارات الفرعية والمتميزين من القيادات الشبابية وتوزيع شهادات التقدير عليهم كما تم توزيع مجموعة من الجوائز العينية علي أطفال دار الصفا للأيتام.
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠
شباب ورياضة الدقهلية تحتفل بختام أنشطة الإدارة العامة للشباب ٢٠٢١/٢٠٢٠

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