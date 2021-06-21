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متحدث الغربية يكشف تفاصيل تقدم المحافظ ببلاغ ضد رقمين مجهولين

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف محمود ممتاز، المتحدث الإعلامي لمحافظة الغربية، تقدم محافظ الغربية ببلاغا ضد مواطنة، مشيرا إلى أن المحافظ تلقى على هاتفه عبر تطبيق "الواتساب" عدة رسائل من رقمين مختلفين، ويحملان إهانة له ليس كمحافظ فقط ولكن كمواطن أيضا.

وأشار "ممتاز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن الرئاسل تتضمن ألفاظ لا يمكن ذكرها، وتحمل إهانة كبيرة، موضحا أن المحافظ إتخذ الإجراءات القانونية مع الرقمين،لافتا إلى أنه تبين من تحريات النيابة أن الرقمين لسيدة وشخص آخر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمحافظة الغربية، أن الأمر متروك للقضاء لإتخاذ اللازم، منوها بأنه لا يعلم إن كانت السيدة على صلة قرابة بالشخص الآخر أم لا.

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