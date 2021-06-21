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حسين زين يلتقي فريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر، ووجه لهم التحية والتقدير، لما بذلوه من جهد كبير فى بث حلقات من قطاع غزة لأول مرة، تناولت آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة الجهود المصرية في إعادة الإعمار والسواعد المصرية التى تبني وتشارك الإخوة في فلسطين عمليات البناء.

وأثنى "زين" على احترافية ومهنية فريق عمل البرنامج، وعلى المجهود المبذول في الإعداد والتجهيز لتلك الحلقات، وما قدموه من تغطية إعلامية مهنية ومتميزة، كان لها صدى جيد في مختلف وسائل الإعلام، التي احتفت ببرنامج صباح الخير يا مصر، لتقديمه تلك الحلقة عن غزة.

وقال "زين" إننا مستمرون في تقديم المساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتمنى لفريق عمل البرنامج التوفيق والنجاح في عملهم، ولكافة العاملين بالهيئة.

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