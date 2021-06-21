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محافظ القاهرة يطمئن على حالة مصابي حادث تصادم قطار حلوان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد ٢ ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة ١٥ مايو.

كما تفقد محافظ القاهرة مستشفي النصر للتأمين الصحى بحلوان للاطمئنان علي حالة المصابين الذين تم نقلهم إليها ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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