عقب ورود بلاغً لنجدة الطفل.. إحالة واقعة «ختان» للمحامي العام ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن إحالة واقعة ختان بقرية «بني سليمان» مركز بني سويف، للمحامي العام لنيابات المحافظة، لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الواقعة بعدما تم التأكد من صحة بلاغ تلقاه خط نجدة الطفل بالمحافظة.





وأكدت محافظة بني سويف، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أن شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة، صّرحت بإن قد ورد بلاغ على خط نجدة الطفل، متضمنًا الإشارة إلى قيام أحد المواطنين، بقرية بني سليمان مركز بني سويف، بإجراء عملية ختان لبناته الثلاث، وذلك بالمخالفة للمادة 242 من قانون العقوبات الذي يجرم عملية ختان الإناث.



وأكدت، أنه فور ورود البلاغ الذي حمل رقم 270547 على خط نجدة الطفل 16000 فقد قامت لجنة من مديرية الصحة ووحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة، بالتوجه لموقع البلاغ، وتم الكشف والفحص المبدئي بمعرفة طبيبة «أخصائية نساء وتوليد» والذي أثبت أنه قد تم ختان بنت واحدة فقط منذ أسبوع وعدم ختان شقيقتيها.





وأشارت رئيس الوحدة، إلى أنه تم عرض الموضوع من خلال مذكرة تفصيلية على السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والذي وجه بمخاطبة المستشار المحامي العام لنيابات المحافظة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الواقعة.





يُذكر أن محافظ بني سويف، طالب، خلال إحدى فعاليات الحملة القومية «احميها من الختان» بإعداد خطة متكاملة يشترك في صياغة أهدافها وخطوات تنفيذها والجدول الزمني، الجهات المعنية والمعاونة، وعن طريق ورش عمل نقاشية للوصول للأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل.





وأكد المحافظ على أهمية وضع محددات للخطة وأن يكون تنفيذها عن طريق استثمار توجه الدولة والقانون، وتحديد الحوافز المتاحة التي تشجع على الاقتناع بأن الختان يعد جريمة في حق الأنثى، مؤكدا على أن ذلك يعد من الحفاظ على حقوق المرأة التي تحظى باهتمام من القيادة السياسية.





وطالب محافظ بني سويف الأوقاف والكنيسة بإعداد بيان عبارة عن سؤال وإجابة، لنشر التوعية بين المواطنين والإجابة عن كافة التساؤلات والشبهات، بجانب تكليفه لمسئولي الإعلام بالمحافظة بنشر كافة أخبار الحملة وكذا النشرات والفيديوهات التوعوية، وأن يتم إتاحة كافة الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.



وأكد المحافظ، على أهمية دور الإعلام بكافة وسائله، والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية في كل قرية، وموجها بمشاركة فاعلة من شباب مبادرة تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري للشباب، وكذا قصور الثقافة وغيرها.





وشّدد المحافظ على أهمية تفعيل الخطوط الساخنة، وإطلاق نافذة على الواتس آب لتفعيل دور الإبلاغ عن المخالفين سواء من الأطباء الذين يقومون بهذه العملية المشينة، لاتخاذ الإجراءات التي أقرها القانون ضدهم، مؤكدا على أنه لن يتوانى في إحالة أية مخالفة في هذا الشأن للنيابة العامة.

