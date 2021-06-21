خيري رمضان: سائق قطار حلون ليس له مسئولية في ارتكاب الحادث

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن حادث قطار حلون يعتبر مشكلة من مشاكل الاشخاص، موضحا بأن الحادثة عبارة عن عدم وجود انضباط من المواطنين، ولم يكن هناك أي أماكن للانتظار للسيارات.



وأضاف "رمضان"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحادث وقع خلال مرور السيارة على قضبان الحديد بدون أي وعي أو فكر، مؤكدا أن سائق قطار حلوان الذي كان في حادث اليوم ليس له أدنى مسئولية لوقوع الحادث.



وأوضح خيرى رمضان، أن القانون قادر على ردع مثل هذه الحوادث، وأن محافظة القاهرة خلال الدقائق الماضية توجه للمستشفيات للوقوف على حالة المصابين والإطئمنان عليهم.