Advertisements

زاخاروفا: التقييمات الأمريكية السلبية لقمّة بوتين بايدن مجرد هراء

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التقييمات السلبية لنتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن من قبل الباحثين الأمريكيين، مجرد "هراء".
وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1"، اليوم الاثنين، إن تلك التقييمات "لا تحاكي الواقع".

وأضافت أن مثل هذه التصريحات "نموذج كلاسيكي من الدعاية الأمريكية"، مشيرة إلى أن الباحثين السياسيين الأمريكيين "يستغلون مناقشة العقوبات الإضافية، وهم دائما يستفيدون من الموجة الإعلامية هذه".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عقدا أول لقاء لهما منذ تولي بايدن منصب الرئاسة الأمريكية، في جنيف في الـ16 من يونيو الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زاخاروفا روسيا

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة في طريق الزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتفعيل عقد نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

كومان يعلق على مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل إنطلاقة الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

موضوعات متعلقة

موسكو: اعتقال مواطنة روسية في أمريكا يهدف تقويض نتائج قمة بوتين-ترامب

روسيا تعلق على اتهامها بالتورط في فضيحة محادثة ترامب وزيلينسكي

روسيا تعلق على مذكرة نص المحادثة بين "ترامب وزيلينسكي"

"بوتين" يعلق على خطاب جو بايدن بشأن روسيا

بيان عاجل من الرئاسة الروسية بشأن تصريحات بايدن الأخيرة ضد بوتين

أول رد من بوتين على تصريحات بايدن الأخيرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

08:28 م

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى