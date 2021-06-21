زاخاروفا: التقييمات الأمريكية السلبية لقمّة بوتين بايدن مجرد هراء





اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التقييمات السلبية لنتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن من قبل الباحثين الأمريكيين، مجرد "هراء".

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1"، اليوم الاثنين، إن تلك التقييمات "لا تحاكي الواقع".





وأضافت أن مثل هذه التصريحات "نموذج كلاسيكي من الدعاية الأمريكية"، مشيرة إلى أن الباحثين السياسيين الأمريكيين "يستغلون مناقشة العقوبات الإضافية، وهم دائما يستفيدون من الموجة الإعلامية هذه".



