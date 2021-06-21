إقامة قداس إسبوعي للأجانب الأرثوذكس بكنيسة ميخائيل بالجونة

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر عن إقامة قداس اسبوعي للأجانب الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل بالجونة شمال مدينة الغردقة على أن يكون باللغة الإنجليزية وذلك بصفة أسبوعية وتحدد له يوم الجمعة التاسعة صباحا من كل اسبوع وذلك نظرا لطبيعة مدينة الغردقة السياحية وتوافد عدد من السائحين الأجانب وإقامة عدد منهم بمدينة الغردقة خاصة السائحين الروس والذين يقيم أكثر من عشرين ألف روسي أقامة دائمة بالغردقة وذلك تحت رعاية الآنبا إيلاريون اسقف إيبارشية البحر الأحمر.



وأوضح نيافة الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر أن الكنيسة الأرثوذكسية حرصت على إقامة قداس اسبوعي للسائحين الأجانب الوافدين إلى المدينة والمقيمين بها وذلك بصفة أسبوعية وتحدد له يوم الجمعة في التاسعة صباحًا على أن يكون باللغة الإنجليزية.





وكشف الانبا ايلاريون أن الهدف من إقامة القداس باللغة الإنجليزية هو إتاحة الفرصة للسائحين الوافدين الي المدينة للمشاركة في صلوات القداس باللغة الانجليزية الي جانب الأجانب المقيمين بالمدينة وايضا لخدمة ابناءنا من الجالية المصرية المقيمة بالخارج والتي تتواجد بمدينة الغردقة لقضاء اجازتهم السنوية، وفي نفس السياق قامت الكنيسة باعداد خولاجي باللغة الانجليزية واللغة الروسية.