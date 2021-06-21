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مهاجم سموحة يعود لحسابات الزمالك في الميركاتو الصيفي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يفكر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، في إمكانية التعاقد مع حسام حسن، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سموحة المعار لنادى أهلى طرابلس الليبي في الميركاتو الصيفي الجاري.

حسام حسن يعود لحسابات الزمالك

ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في تدعيم هجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بضم حسام حسن، لاعب سموحة السكندري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكان حسام حسن مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سموحة السكندري ضمن الصفقات المرشحة لصفوف الفارس الأبيض في   يناير الماضي، لكن مغالاة فرج عامر فى طلباته المادية أدى لإيقاف المفاوضات.

 وتنتظر الإدارة البيضاء انتهاء إعارة حسام حسن لنادى أهلي طرابلس للحصول على خدماته فى الموسم الجديد، حال التوصل لاتفاق مع مسؤولي سموحة السكندري برئاسة فرج عامر.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة مصر المقاصة مساء غد الثلاثاء ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.
 

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كارتيرون سموحة حسام حسن الزمالك

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