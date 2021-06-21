نشأت الديهي: تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات بمثابة فتح جديد

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بإعلان هيئة الدواء المصرية تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات، معقبًا: "الله أكبر".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن تكلفة علاج ضمور العضلات عالية، لافتًا إلى أن هناك 700 ألف لمليون مواطن مصابين بضمور العضلات الشوكي بما يعادل 1% من السكان.



وتابع، أن الرئيس السيسي بما لديه من إنسانية حقيقة ملموسة يقوم بإطلاق العديد من المبادرات الصحية، معتبرًا أن هذا الإعلان بمثابة فتح جديد، وهو يفتح باب الأمل لأكثر من مليون أسرة لديهم مصابين بهذا المرض، مشددًا على أن هذا الخبر يستحق أن يكون "تريند".

