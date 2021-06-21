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آرسنال يدرس التعاقد مع نجم كريستال بالاس

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يخطط للتعاقد مع ظهير أيسر جديد يضيفه لقائمة الفريق ليكون احتياطياً لنجم الفريق الاسكتلندي المميز كيران تيرني.

وأفاد الصحفي البريطاني كريس وايتلي بأن آرسنال يدرس خيار التعاقد مع الهولندي باتريك فان أنهولت نجم كريستال بالاس.

وأشار كريس وايتلي إلى أن فان أنهولت البالغ من العمر 30 عاماً ينتهي عقده مع بالاس بعد أيام قليلة وبالتالي فإن الجانرز قادر على التعاقد معه مجاناً.

وألمح  كريس وايتلي أن فان أنهولت سبق له التواجد مع عدد كبير من الأندية على رأسها تشيلسي وليستر سيتي وسندرلاند الإنجليزيين.

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