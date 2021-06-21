موجز البرلمان| اقتراح قانون لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• وكيل النواب ينعى والدة المستشار علاء الدين فؤاد



نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية فى وفاة والدته المغفور لها بإذن الله، والذى توفيت اليوم الإثنين



وقال « سعد الدين » في برقية النعي: اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان



و توفيت اليوم والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بمجلسي النواب والشيوخ، وستشيع الجنازه بعد صلاة العصر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.



• الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. اقتراح بقانون لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية



تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضًا الظهور الاعلامي لغير المصرح لهم بذلك.



وأضافت "عطوة" أن هذا المقترح، من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون



كما وضع الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:



1- قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.



2-.قام بالتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص



3- كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.



وأكملت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقى الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.



وتابعت قائلة: لكن وجدنا فى الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه فى شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك.، وينكر أنه شيخ او داعية، ويقر انه دبلوم معلمين!



وأوضحت النائبة مايسة عطوة:من هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يعالج أمران:



الأول: تغليظ عقوبة كل من يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة بدون تصريح أو ترخيص.



الثاني: كل من يقوم بالحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون بأن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.





كما نص الاقتراح بقانون المعروض أنه كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمدًا باهانه هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.





وأضافت أن الهدف أيضا من الاقتراح بقانون، أنه سيعمل وبقوة على تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، خصوصًا وأن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصرى تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.





واختتمت: وجدنا من الأهمية بمكان إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة و"تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لهم بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أى شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور فى البرامج الدينية أو أى برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.



• علاء عابد: الرئيس السيسي أخذ على عاتقه تمكين الشباب والمرأة



قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ علي عاتقه تمكين الشباب والمرأة، مشيرًا إلى أنه لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كان بيننا اليوم اثنان من الشباب لحل مشاكل المواطنين، وهما محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم، وايمان ريان نائب محافظ القليوبية، لافتا أنهما أثبتا أنهما أهل للثقة.





وتابع عابد أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي بكري بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ أن لجنه النقل والمواصلات تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن نسمح باهدار للمال العام وسيحاسب كل من قصر أو تسبب بأي طريقة في إهدار المال العام.





كما وجه النائب علاء عابد، عددا من الأسئلة حول ديون شركة "ابيلا مصر" هل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي، أم تم حسابها طبقا لبنك HSBC وما سبب ذلك حيث إنها ٢% وفائدة البنك المركزي ١٥%

