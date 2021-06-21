Advertisements

مصر بلا عشوائيات.. حلم يتحول إلى حقيقة في دولة 30 يونيو

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

عرض برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، تقريرًا يرصد إنجازات الدولة المصرية فى القضاء على الفقر والعشوائيات، ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر إلى دولة حقيقية.


وتناول التقرير جهود الدولة المصرية في نقل بعض المواطنين من العشوائيات، بالإضافة لرصد مدينة الأسمرات بإجمالى 18.500 وحدة سكنية، بالمجان لأهالى العشوائيات.

كما تناول التقرير الذي عرضه برنامج "90 دقيقة"، مشروعات الإسكان البديل، مثل أهالينا وروضة السيدة لأهالى تل العقارب، والمحروسة، ومشروع بشائر الخير في محافظة الإسكندرية.

وأوضح التقرير ان الدولة لم تتوقف فكانت التحركات فى كافة الاتجاهات، فقد شهدت مصر تطوير 351 منطقة عشوائية غير آمنة، كما تم إعلان مصر خالية من المناطق الخطرة توازيا مع ذلك كان للمواطن نصيب آخر بعد أن تم تسليم 380 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بالإضافة لمشروع الإسكان الاجتماعى الذي استفاد منه 3.6 مليون مواطن، 66% منهم تحت متوسط خط الفقر.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ 9 دقائق

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يخطط لاغراء نجمه بأعلى راتب في البريميرليج

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 م

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى