مصر بلا عشوائيات.. حلم يتحول إلى حقيقة في دولة 30 يونيو



عرض برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، تقريرًا يرصد إنجازات الدولة المصرية فى القضاء على الفقر والعشوائيات، ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مصر إلى دولة حقيقية.





وتناول التقرير جهود الدولة المصرية في نقل بعض المواطنين من العشوائيات، بالإضافة لرصد مدينة الأسمرات بإجمالى 18.500 وحدة سكنية، بالمجان لأهالى العشوائيات.



كما تناول التقرير الذي عرضه برنامج "90 دقيقة"، مشروعات الإسكان البديل، مثل أهالينا وروضة السيدة لأهالى تل العقارب، والمحروسة، ومشروع بشائر الخير في محافظة الإسكندرية.



وأوضح التقرير ان الدولة لم تتوقف فكانت التحركات فى كافة الاتجاهات، فقد شهدت مصر تطوير 351 منطقة عشوائية غير آمنة، كما تم إعلان مصر خالية من المناطق الخطرة توازيا مع ذلك كان للمواطن نصيب آخر بعد أن تم تسليم 380 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بالإضافة لمشروع الإسكان الاجتماعى الذي استفاد منه 3.6 مليون مواطن، 66% منهم تحت متوسط خط الفقر.