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أول تعليق لـ وزير النقل على حادث اصطدام قطار بسيارتين في حلوان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حادث اصطدام قطار بضائع بسيارتين، أسفر عن حالتين وفاة، و5 مصابين، لافتا إلى أن القطار خط مفرد، مشيرا إلى أن المباني زادت على جانبي الطريق بعد ثورة يناير، معلقا: "وفي ناس بتزرع شجر أمام بيوتهم".
 
وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المسافة بين أحد خطوط السكة الحديد بالبساتين والورش متر واحد، معلقا: "لما كلمت الناس قالي لما القطار بيزمر بنشيل الحاجة"، منوها بأنه عرض هذه الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمر بإزالة التعديات والورش وإنشاء ورش بديلة لهم رغم أنهم المتعديين على حرم الطريق.

وأضاف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه قبل نهاية هذا العام سيكون تم التعامل مع الإشغالات بمنطقة البساتين والمعادي والبدرشين.

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