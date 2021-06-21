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وزير النقل يكشف حقيقة هروب سائق قطار البضائع بحلوان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن سائق قطار البضائع بعد وقوع الحادث وجد تجمهر المواطنين أغلق القطار وتوجه إلى قسم التبين ليروي تفاصيل الحادث.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم إجراء تحليل مخدرات للسائق وثبت أنه ليس متعاطيا لأي مواد مخدرة، مضيفا: "إحنا بندفع تمن إهمال 40 سنة فاتوا".

ووجه رسالة إلى كل الأهالي القاطنين على جانبي سكك حديد مصر من أول التبين وحتى العباسية، قائلا: "سنبدأ نحصر عددكم وسنقدم لكم تعويض، ودور على بيت في مكان تاني حفاظا على حياتكم رغم أنكم مخالفين"، مضيفا: "أصحاب الورش ستزال".

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