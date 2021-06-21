زكي فطين عبد الوهاب: تزوجت سعاد حسني.. ووالدتي لم تكن مرحبة

قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إنه تزوج من الفنانة سعاد حسني وهو في سن صغير، ووالدته ليلى مراد لم تكن مرحبة بالزواج رغم أنها تحب سعاد حسني للغاية.



وتابع: "عبد الوهاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "قعدنا 6 شهور وبعدها انفصلنا وبقينا أصدقاء، وفضلنا نتكلم لسنين".



وأضاف الفنان: "سعاد حسني تلقائية جدًا ومستمعة جيدة وذكية بالفطر، وإنسانة جدًا وبتحب أسرتها وأخواتها جدًا، وبيتوتية ولا تحب السهر".

