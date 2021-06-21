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زكي فطين عبد الوهاب: تزوجت سعاد حسني.. ووالدتي لم تكن مرحبة
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:18 م
أمنية فوزي
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قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إنه تزوج من الفنانة سعاد حسني وهو في سن صغير، ووالدته ليلى مراد لم تكن مرحبة بالزواج رغم أنها تحب سعاد حسني للغاية.
وتابع: "عبد الوهاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "قعدنا 6 شهور وبعدها انفصلنا وبقينا أصدقاء، وفضلنا نتكلم لسنين".
وأضاف الفنان: "سعاد حسني تلقائية جدًا ومستمعة جيدة وذكية بالفطر، وإنسانة جدًا وبتحب أسرتها وأخواتها جدًا، وبيتوتية ولا تحب السهر".
وتابع: "عبد الوهاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "قعدنا 6 شهور وبعدها انفصلنا وبقينا أصدقاء، وفضلنا نتكلم لسنين".
وأضاف الفنان: "سعاد حسني تلقائية جدًا ومستمعة جيدة وذكية بالفطر، وإنسانة جدًا وبتحب أسرتها وأخواتها جدًا، وبيتوتية ولا تحب السهر".
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