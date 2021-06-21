Advertisements

هل سترتفع أسعار الكهرباء الفترة المقبلة؟.. متحدث الوزارة يوضح

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:53 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن العام الماضي، عن أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات مقبلة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وفقا لهيكلة الأسعار فإن بعض الأسعار سوف تظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية وسوف تكون أقل 10 قروش عن العام السابق.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات، فإنها لن تشهد زيادة.
وأوضح أن الزيادات تبدأ أول يوليو وقدرها 10 قروش وسوف تشمل الشرائح الأولى والثانية التي يقل استخدامها عن 1000 كيلو وات، لافتا إلى أن تفاصيل هذه الأسعار منشورة في الجريدة الرسمية لمن يريد الإطلاع عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء غلاء الكهرباء شرايح الكهرباء اسعار الكهرباء

أخبار تهمك

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يخطط لاغراء نجمه بأعلى راتب في البريميرليج

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ 10 دقائق

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الكهرباء": لا تحريك للأسعار قبل 1 يوليو 2019 (فيديو)

"الكهرباء" تكشف موعد إعلان الزيادة الجديدة في الأسعار (فيديو)

عاجل.. وزير الكهرباء يعلن مد فترة الدعم 3 سنوات بسبب كورونا (فيديو)

عاجل.. خفض أسعار الكهرباء 10 قروش

هل هناك فئات مستثناه من زيادة أسعار الكهرباء؟.. الوزارة توضح

الكهرباء: أسعار الغاز الطبيعي سترتفع.. ولكن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 م

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى