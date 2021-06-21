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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64%

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله، وكيل المديرية.

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفًا و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفًا و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.

ولفت المحافظ، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة،

وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93،52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92،72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85،16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84،75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84،36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84،31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81،06 %.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

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