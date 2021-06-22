وزير النقل يكشف توجيه السيسي بشأن البناء العشوائي حول حرم السكة الحديد

تقدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بواجب العزاء لأهالي ضحايا حادث قطار بضائع البساتين وعددهم شخصين، متمنيا الشفاء للمصابين وعددهم 5 أشخاص، منهم 4 أشخاص مصابون بسجحات.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الخط الذي وقع عليه الحادث خط مفرد، ومن المفترض أن يكون حرم السكة له 15 متر قانونا، أي يكون المسافة بين قضيب القطار وأقرب منزل 15 متر.





وأضاف وزير النقل أن نسبة البناء العشوائي حول حرم السكة الحديد زادت عقب ثورة يناير، منوها بأنه عرض ملف البناء العشوائي حول السكك الحديدية على الرئيس السيسي يوم 6-6، والرئيس وجه بإنشاء محور الجزائر وهو يبدأ من منطقة البساتين، وإزالة الورش الموجودة حول حرم السكة الحديد، وإنشاء ورش بديلة لهم.



