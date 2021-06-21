الدنمارك تسحق روسيا بالأربعة وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

تأهل منتخب الدنمارك إلى دور الستة عشر في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على المنتخب الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف، مستفيدًا من خسارة فنلندا أمام بلجيكا بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في يورو 2020.





وفازت بلجيكا بكل مبارياتها الثلاث في المجموعة واحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بثلاث نقاط بينما تأتي فنلندا في المركز الثالث بفارق الأهداف.





وضع ميكل دامسغارد الدنمرك في المقدمة بتسديدة رائعة في الدقيقة 38 وضاعف يوسف بولسن الغلة بعدما استفاد من خطأ رومان زوبنين لاعب روسيا الذي أعاد الكرة للخلف ليخطفها دامسغارد ويهز الشباك في الدقيقة 59.





وقلص أرتيم جيوبا الفارق لروسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 70 لكن تسديدة هائلة من أندرياس كريستنسن وهدفا رابعا من يواكيم مايله أكملا الفوز الكبير على روسيا ليعوض منتخب الدنمارك الهزيمة في أول مباراتين ليتأهل لدور الستة عشر على عكس كل التوقعات ويواجه ويلز في أمستردام في 26 يونيو.



