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"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:50 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم: ريهام على
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حصلت بوابة لـ "الفجر" على نسخة من كشف أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفًا و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفًا و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.

وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93،52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92،72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85،16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84،75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84،36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84،31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81،06 %.
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم

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