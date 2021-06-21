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"الفجر" تنفرد بكشف أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم
الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:50 م
الفيوم: ريهام على
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حصلت بوابة لـ "الفجر" على نسخة من كشف أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.
واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.
أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفًا و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفًا و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.
وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93،52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92،72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85،16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84،75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84،36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84،31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81،06 %.
واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.
أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفًا و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفًا و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.
وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93،52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92،72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85،16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84،75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84،36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84،31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81،06 %.
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