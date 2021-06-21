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مدير الأثار بمكتبة الإسكندرية: المرأة في مصر القديمة كانت تتقدم لخطبة الرجل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور حسين عبد البصير، مدير الأثار بمكتبة الاسكندرية، على وجود بردية نادرة توثق قيام امرأة بدفع المهر للرجل، قائلا: "هذه حالة نادرة، خاصة أن الرجل في مصر القديمة كان هو المختص بدفع المهر".

وتابع "عبد البصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن الزوج في مصر القديمة كان مدنيًا، والمرأة كانت هي من تتقدم للخطبة الرجل، مشيرًا إلى أن مصر القديمة سبقت العالم في الكثير من الأشياء.

ولفت إلى أن الطلاق لدى الفراعنة كان يشهد عليه 4 أفراد، والزواج كان شيئًا مقدسًا، ويشهد عليه 16 شخصًا، وكانت المرأة عندما تطلق تحصل على 5 أضعاف المهر.

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