"مكافحة الإدمان": نتبع إجراءات السرية التامة للمريض.. والعلاج مجانًا

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن140 ألف مريض إدمان طلبوا العلاج لدى الصندوق في العام الماضي فقط، مشيرا إلى أن الخدمات العلاجية تقدم مجانا، وفي سرية تامة.



وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الاثنين: "لدينا 26 مركزا علاجيا، وخلال الفترة المقبلة سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 مراكز أخرى جديدة".



ونوه بأنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 16023 لطلب تلقى العلاج من حالات الإدمان، متابعا: "نقوم بتأهيل نفسي بعد التعافي، ونسبة النجاح تصل لـ 50%.



واستطرد قائلًا: "نتبع إجراءات السرية التامة أثناء فترة العلاج والتعافي من الإدمان بجانب تمكين المتعافين وتدريبهم على حرفة، وأيضا نوفر لهم قروض من خلال مبادرات مع بنك ناصر الاجتماعي بهدف عمل مشروعات للمتعافين، لافتا إلى أن الصندوق يدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع مرة أخرى.

