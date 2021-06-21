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أمريكا تعلن استمرار الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الاثنين أن الولايات المتحدة ستواصل حوارها مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت: "في قمة جنيف أطلقنا مفاوضات حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي، وكان جزء من المناقشات بين الزعيمين أن المزيد من العمل سيكون مطلوبا على مستوى وزراء الخارجية أو أقل".

وأضافت: "ستجرى هذه المناقشات خلال الأسابيع المقبلة".

وتابعت: "الاتصالات بين ممثلي إدارتي البلدين ستتم في إطار استمرار المحادثات في جنيف بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين".

وعقد الاجتماع الأول بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في 16 يونيو في جنيف، واستغرقت المفاوضات 4.5 ساعات.

وقال الرئيس الروسي بوتين، إنه "اتفق مع بايدن على بدء المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي على المستوى المشترك بين الإدارات".

وأشار إلى أن "كلا البلدين على دراية بمسؤوليتهما الخاصة عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم".

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