خالد عبدالعزيز: لم أحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك

أكد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه شرف لأي شخص الترشح لرئاسة نادي الزمالك لأنه أحد أهم الأندية الرياضية داخل مصر.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال تصريحات تليفزيونية مع فضائية "الحدث اليوم": "لم أحسم ترشحي حتى الآن من الترشح لإنتخابات الزمالك، لأن هذا الأمر يتطلب دراسة كافة الأمر الخاصة بالإنتخابات القادمة الهامة".





وتابع: "لابد أن، أعرف أولا موعد إقامة إنتخابات نادي الزمالك من أجل حسم موقف ترشحي وأيضا معرفة اللوائح الخاصة بالنادي والشروط الخاصة بالفترة المقبلة حتى لايتم الدخول في صراعات خارجية مع أطراف آخرى".





وتابع: "لابد أن أدرس أيضا أن هل هناك أشخاص سيقوموا بالذهاب إلى القضاء للطعن على الإنتخابات في حال وجود قصور في المجالس السابقة، وأن كل هذه الأمور لابد أن يتم دراستها جيدا قبل أن أعلن موقفي الرسمي للترشح لإنتخابات نادي الزمالك القادمة".



