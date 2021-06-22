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خالد عبدالعزيز: لم أحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:27 ص
خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز
كساب أحمد
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أكد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه شرف لأي شخص الترشح لرئاسة نادي الزمالك لأنه أحد أهم الأندية الرياضية داخل مصر.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال تصريحات تليفزيونية مع فضائية "الحدث اليوم": "لم أحسم ترشحي حتى الآن من الترشح لإنتخابات الزمالك، لأن هذا الأمر يتطلب دراسة كافة الأمر الخاصة بالإنتخابات القادمة الهامة".

وتابع: "لابد أن، أعرف أولا موعد إقامة إنتخابات نادي الزمالك من أجل حسم موقف ترشحي وأيضا معرفة اللوائح الخاصة بالنادي والشروط الخاصة بالفترة المقبلة حتى لايتم الدخول في صراعات خارجية مع أطراف آخرى".

وتابع: "لابد أن أدرس أيضا أن هل هناك أشخاص سيقوموا بالذهاب إلى القضاء للطعن على الإنتخابات في حال وجود قصور في المجالس السابقة، وأن كل هذه الأمور لابد أن يتم دراستها جيدا قبل أن أعلن موقفي الرسمي للترشح لإنتخابات نادي الزمالك القادمة".

واختتم: "لا أعلم هل اللائحة المالية التي يعمل بها نادي الزمالك هي اللائحة الخاصة بالنادي حاليا للجنة المتواجد أم اللجنة السابقة أم المجلس الأسبق الذي تم إيقافة، وهل ستدور الأمور داخل مجلس الدولة والقضاء الإداري، وبعد دراسة كل هذه الأمر سأقوم بحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك".

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