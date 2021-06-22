وزير النقل يكشف عن ملابسات حادث قطار حلوان

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل وقوع حادث قطار حلوان، مشيرا إلى أن سيارتين "ميكروباص" تابعين لشركة في 15 مايو كانتا تسيرات في مواجهة القطار بشكل مخالف، مضيفا: "القطار كان بيزمر للميكروباصين.. بس هما اتزنقوا ومش عارفين يروحوا فين".





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن "أحد الميكروباصين بدأ يرجع للخلف، ولكن الميكروباص الآخر هناك من يقول أنّه تعطل"، مضيفا: "القطار لحق يوقف ولكنه كان خبط في عربية".



