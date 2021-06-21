الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس













أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية دول الاتحاد، سيعلنون عن قائمة عقوبات اليوم الاثنين، ضد بيلاروس، تشمل 86 كيانا ومنظمة.





وفي نفس السياق دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروس، وقال إن العقوبات يجب أن تمس اقتصاد البلاد.





وأوضح ماس أن العقوبات يجب أن تشمل أجزاء من الاقتصاد البيلاروسي، وحرمان الحكومة في مينسك من فرصة جمع الأموال داخل الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار سندات حكومية.



