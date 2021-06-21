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إسلام صادق مرشح لتولي منصب في قناة المحور
الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:56 م
عمرو مصطفى
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دخل
الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق دائرة ترشيحات قناة المحور لتولي تطوير
الخريطة البرامجية في الفترة القادمة بعد الإشادة التي حصل عليها من القائمين على
القناة.
وفتح
مسؤولو قناة المحور خط مفاوضات مع الإعلامي المميز إسلام صادق من أجل تولي تطوير
خريطة برامج القناة في الفترة القادمة على أن يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة
القادمة.
والجدير
بالذكر أن إسلام صادق يقدم برنامج البريمو على قناة "تن" يومي الأربعاء
والخميس بالتعاون مع محمد فاروق نجم فريق الأهلي السابق طوال الأسبوع.
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