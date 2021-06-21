آخرها إطلاق سراح 90 مصريًا.. تنسيقات مصرية ليبية تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين

تنسيقات وتفاهمات متبادلة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انعسكت على متانة العلاقات المشتركة بين البلدين، والتي كان من أبرزها الدعم المصري للحكومة الليبية لمواجهة العناصر الإرهابية والمتطرفين وإعادة الاستقرار داخل الأراضي الليبية.

نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا لدعم حكومة الدبيبة

وشهدت العلاقات المصرية الليبية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، بالتزامن مع الجهود المصرية للدعم الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة وإنجاح خطواتها الرامية لإنجاح المسار السياسي الليبي، واستعادة الأمن والاستقرار وتمكينها من عقد الانتخابات الوطنية المقرر انعقادها نهاية العام الجاري.

إطلاق سراح 90 مصريًا

وجاءت عملية إطلاق سراح 90 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر للهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، منذ يوم الجمعة الماضية، لتتوج تلك التنسيقات المتبادلة بين الدولتين، حيث تأتي بعد يومين من زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى طرابلس وبنغازي، برفقة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

تنسيقات مشتركة

ومن جانبه، قال السفير محمد ثروت سليم رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، إن السفارة المصرية في طرابلس نجحت في إنهاء إجراءات إطلاق سراح المصريين المحتجزين في العاصمة الليبية بالتنسيق مع السلطات الليبية، موجها الشكر إلى وزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على الجهود التي بذلوها في هذا الشأن.

متابعة لحظية لأوضاع المحتجزين المصريين بطرابلس

وكان قد وجه وزير الخارجية سامح شكري، بتشكيل خلية أزمة لمتابعة لحظية لآخر تطورات أوضاع المحتجزين على مدار الساعة، وحتى تحرير جميع المحتجزين المصريين في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس.

تنسيق ليبي مصري موحد

وفي نفس السياق، قال أحمد عرابي الكاتب الصحفي الليبي، إن هذه العملية منذ بدايتها تمت من خلال تنسيق ليبي مصري موحد، والتي تزامنت مع زيارة اللواء عباس كامل الأسبوع الماضي إلى ليبيا، ولقائه مع مع كل من رئيس الحكومة الليبية والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في بنغازي.

رصد موقع المحتجزين المصريين في ليبيا

وأضاف عرابي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه تم تحديد مكان المحتجزين المصريين في منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضية، ثم تمت عملية نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حتى تم إطلاق سراحهم اليوم.

عصابات الهجرة غير الشرعية

وتابع الكاتب الصحفي الليبي، أن البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس التي استأنفت عملها الشهر الماضي فقط، نجحت بإنهاء احتجاز رعاياها بتنسيقات مع السلطات الليبية المعنية، محذرًا من السماسرة والتجار وعصابات الهجرة غير الشرعية الذين يستغلون المواطنين المصريين الراغبين بالعمل في ليبيا ويحصلون على مبالغ مالية كبيرة مقابل تهريبهم عبر الصحراء إلى البلاد.

استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس

وفي منتصف شهر مايو الماضي، وصل السفير المصري محمد ثروت إلى طرابلس لاستئناف عمل السفارة المصرية في العاصمة الليبية، حيث كان يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية، كما كان قد تولى منصب قائم بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق.

جولة رئيس المخابرات المصرية في طرابلس

وعقد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، جولة تفقدية برفقة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، شملت أبرز معالم مدينة طرابلس، كما التقى رئيس المخابرات المصرية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي؛ لبحث تعزيز التعاون في كافة المجالات وتفعيل اللجنة الفنية المشتركة.

دعوة لزيارة السيسي إلى ليبيا

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيدًا بالدور الإيجابي المصري في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.