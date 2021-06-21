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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%، بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

أكد المحافظ، على حرص، واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الاوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالبًا، حضر منهم 99001 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالبًا، بنسبة نجاح 77.5%.

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