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نجم تشيلسي مطلوب في لاتسيو

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو الإيطالي الجديد يخطط لخطف أحد نجوم فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ساري يرغب في التعاقد مع البريطاني روبن لوفتوس تشيك نجم البلوز وجلبه إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ساري يعرف اللاعب بشكل جيد وكان أكثر مدير فني اعتمد عليه في تشيلسي، حيث كان خارج حسابات فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي السابق بالإضافة إلى المدير الفني الحالي للبلوز الألماني توماس توخيل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم  البريطاني يمتلك عقد مع تشيلسي حتى عام 2024 وسعره المبدئي في متناول الأندية، حيث يبلغ حوالي 18 مليون يورو.

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