ألمانيا مُهددة بفقدان 4 لاعبين ضد المجر في اليورو

كشف منتخب ألمانيا أن أربعة من لاعبيه يخضعون للعلاج بعد الفوز 4-2 على البرتغال وغابوا عن مران يوم الاثنين وتحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط المهاجم توماس مولر أمام المجر في بطولة أوروبا لكرة القدم.





وعانى مولر، الذي عاد للمنتخب بعد غياب لأكثر من عامين، من إصابة في الركبة اليمنى في نهاية مباراة السبت ضد البرتغال ضمن المجموعة السادسة عند محاولة تشتيت الكرة.





وغاب المدافعان ماتس هوملز ومارسيل هالستنبرغ، الذي شارك بديلا، وكذلك لاعب الوسط إيلكاي غندوغان عن المران شمال ميونخ.





وأبلغ ينس جريتنر المتحدث باسم المنتخب مؤتمرا صحافيا: القرار بشأن مولر سيتعلق بمتابعة حالته يوميا ولا يمكنني الإجابة اليوم. كما أضفى غموضا حول مشاركة الثلاثي الآخر في المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد المجر.





ويعالج هوملز من تورم بالركبة فيما يعاني غندوغان وهالستنبرغ من إصابات عضلية.





وتملك ألمانيا ثلاث نقاط مثل البرتغال بفارق نقطة واحدة خلف فرنسا المتصدرة.





وستتأهل ألمانيا لدور 16 إذا فازت على المجر ويمكنها التأهل أيضا عبر التعادل إذا لم تخسر فرنسا من البرتغال.





وتحتاج المجر، متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، إلى الفوز للتمسك ببصيص الأمل في بلوغ أدوار خروج المهزوم.



