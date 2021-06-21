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وزير النفط العراقي: الاتفاق في"أوبك" ساهم باستقرار الأسواق

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
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أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن "الاتفاق والتضامن الجماعي" داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك; ساهم في استقرار الأسواق النفطية.

وأشاد وزير النفط - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - بالدور الكبير والمهم للمنتجين في (أوبك) والمتحالفين معها باستقرار الأسواق النفطية العالمية, بعد الأزمة التي عصفت باقتصاديات دول العالم وتسببت في ركوده, بسبب تداعيات انتشار كوفيد 19.

وقال إن التغيير الإيجابي الذي طرأ على الأسواق العالمية جاء بفضل تعاون جميع المنتجين من الأعضاء في منظمة (أوبك), وخارجها عبر تنفيذ اتفاق مبرمج ومدروس لخفض الإنتاج النفطي بحسب متطلبات وحاجة السوق, فضلا عن التداول والتواصل والتنسيق المشترك من أجل وضع الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه السوق النفطية.

وأشار إلى أهمية دور منظمة (أوبك) التي انبثقت من بغداد قبل 60 عاما في استقرار الأسواق النفطية العالمية, مضيفة أن وزارة النفط العراقية مهتمة بالاحتفال بهذه المناسبة في بغداد وفي قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع للمنظمة عام 1960".

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