Advertisements

شاهد.. ماذا قال السيسي لوزير النقل بعد حادث قطار حلوان؟

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:36 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كل التعديات على جانبي حرم السكة الحديد هو الحل لمنع حوادث القطارات.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس السيسي بعد وقوع حادث قطار حلوان وجهه بتشكيل لجان من الداخلية والمحافظة لحصر المنازل المتعدية.

وأضاف وزير النقل: "الرئيس السيسي قالي أعرض عليه الحصر، مع تقدير قيمة التعويضات المناسبة لقاطني هذه المنازل، ونعطي للناس تعوبضات، وتطلع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل قطار حلوان السيسي الرئيس

أخبار تهمك

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

منذ أقل من ساعتين

رئيس الاتحاد الإسباني يشيد بإدارة ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. ماذا قال السيسي لوزير النقل بعد حادث قطار حلوان؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 8 ساعات

تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النقل يكشف قيمة التعويضات لـ متضرري توسعات الدائري (فيديو)

"نقل البرلمان": "رئيس الوزراء و وزير النقل لازم يمشوا في هذه الحالة" (فيديو)

وزير النقل يكشف ما قاله مساعد سائق أحد قطاري حادث سوهاج

أول تعليق لـ وزير النقل على حادث اصطدام قطار بسيارتين في حلوان

رد فعل وزير النقل عقب إبلاغه بحادث قطار حلوان (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

12:01 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

11:04 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى