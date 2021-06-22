شاهد.. ماذا قال السيسي لوزير النقل بعد حادث قطار حلوان؟

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كل التعديات على جانبي حرم السكة الحديد هو الحل لمنع حوادث القطارات.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس السيسي بعد وقوع حادث قطار حلوان وجهه بتشكيل لجان من الداخلية والمحافظة لحصر المنازل المتعدية.



