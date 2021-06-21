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الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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ابتعد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع الصفقة الجماهيرية الكبرى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية مغربية، أشارت إلى أن المارد الأحمر يسعى للتعاقد مع سفيان رحيمي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

وبات المارد الأحمر، بعيد عن إتمام التعاقد مع اللاعب المغربي، في ظل ضخامة المطالب المادية، بالإضافة إلى أن اللاعب يرغب في التوجه للدوريات الأوروبية.

وقال رحيمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم، أنه يعتز بالتواجد داخل فريقه، وسعيد بحمل قميص الرجاء المغربي، ولا يعلم شئ عن مفاوضات القلعة الحمراء.

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